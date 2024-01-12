Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1928
Дата смерти?.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1928
Отец: Янкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
30.10.1961
Дочь: Паутова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Цымбалюк Яков
Рождение ребёнка
07.06.1965
Дочь: Коркомаз Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Цымбалюк Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цымбалюк Яков
Смерть
?.10.1978