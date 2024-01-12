Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк (Янкина) Людмила Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1928

Дата смерти

?.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1928

Отец: Янкин Илья Ефимович

Мать: Янкина Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
30.10.1961

Дочь: Паутова Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Цымбалюк Яков

Рождение ребёнка
07.06.1965

Дочь: Коркомаз Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Цымбалюк Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымбалюк Яков

Смерть
?.10.1978
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