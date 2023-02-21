Алаев (Ломакина) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.12.1914
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1914
Отец: Ломакин Иван Иванович
Мать: Ломакина Мария
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Алаев Николай
Отец ребёнка: Алаев Михаил
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1950
Сын: Алаев Владимир
Отец ребёнка: Алаев Михаил
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1952
Сын: Алаев Вячеслав
Отец ребёнка: Алаев Михаил
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алаев Евгений
Отец ребёнка: Алаев Михаил
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алаев Михаил
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия