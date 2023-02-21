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Алаев (Ломакина) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.12.1914

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1938 г.р.
1950 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1914

Отец: Ломакин Иван Иванович

Мать: Ломакина Мария

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Алаев Николай

Отец ребёнка: Алаев Михаил

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1950

Сын: Алаев Владимир

Отец ребёнка: Алаев Михаил

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Алаев Вячеслав

Отец ребёнка: Алаев Михаил

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Евгений

Отец ребёнка: Алаев Михаил

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алаев Михаил

Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
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