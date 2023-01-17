Алаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаев Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1916

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Алаев Константин

Мать: Алаева Мария

Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Алаев Николай

Мать ребёнка: Алаев Валентина

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1950

Сын: Алаев Владимир

Мать ребёнка: Алаев Валентина

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1952

Сын: Алаев Вячеслав

Мать ребёнка: Алаев Валентина

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Евгений

Мать ребёнка: Алаев Валентина

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алаев Валентина

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
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