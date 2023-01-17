Алаев Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения1916
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Алаев Константин
Мать: Алаева Мария
Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Алаев Николай
Мать ребёнка: Алаев Валентина
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1950
Сын: Алаев Владимир
Мать ребёнка: Алаев Валентина
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1952
Сын: Алаев Вячеслав
Мать ребёнка: Алаев Валентина
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алаев Евгений
Мать ребёнка: Алаев Валентина
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алаев Валентина
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия