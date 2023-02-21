Алаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаев Николай

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Место рождения

Ярославская область, Россия

Дата рождения

1938

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Алаев Михаил

Мать: Алаев Валентина

Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2014
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия
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