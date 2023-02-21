Алаев Николай
Место рожденияЯрославская область, Россия
Дата рождения1938
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Алаев Михаил
Мать: Алаев Валентина
Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2014
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
с. Давыдково, Ярославская область, Россия