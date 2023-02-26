Тарушкина (Седурина) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев
Рождение ребёнка
07.05.1888
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев
Рождение ребёнка
08.02.1890
Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев
Смерть
Неизвестно