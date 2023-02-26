Тарушкина (Седурина) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарушкина (Седурина) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Тарушкин Фёдор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Тарушкин Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1890

Сын: Тарушкин Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Тарушкин Фёдор Григориев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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