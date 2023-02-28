Тарушкин Фёдор Григориев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
12.02.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
07.05.1888
Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1890
Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно