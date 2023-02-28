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Тарушкин Фёдор Григориев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тарушкин - Свистунов Григорий Иванов

Мать: Тарушкина Пелагия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Тарушкина Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1888

Сын: Тарушкин Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1890

Сын: Тарушкин Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Тарушкина Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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