(Алексеева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Евдокия

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1836

Дата смерти

09.12.1836

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Смерть
09.12.1836
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
1836

Отец: Алексеев Владимир Семёнович

Мать: Алексеева Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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