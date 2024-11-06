Арсеньева Или Арсениева (Иванцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева Или Арсениева (Иванцева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Иванцев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Николай Емельянович

Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Арсеньев Или Арсениев Николай Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Свято-Троицкий кафедральный собор (Слудская церковь)
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Дочь: Ломакина (Арсеньева) Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Арсеньев Или Арсениев Николай Павлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение 07.10.1899 в Свято-Троицкой (Слудской) церкви, г. Пермь
Рождение ребёнка
19.11.1901

Дочь: Кобяк (Курочкина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Емельянович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Около 1928

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