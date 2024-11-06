Арсеньева Или Арсениева (Иванцева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиОколо 1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Иванцев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Свято-Троицкий кафедральный собор (Слудская церковь)
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Дочь: Ломакина (Арсеньева) Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Арсеньев Или Арсениев Николай Павлович
Крещение 07.10.1899 в Свято-Троицкой (Слудской) церкви, г. Пермь
Рождение ребёнка
19.11.1901
Дочь: Кобяк (Курочкина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Емельянович
Смерть
Около 1928