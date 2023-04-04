Борщ Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1954
Жена: скрыто настройками приватности
Алматы
Рождение ребёнка
01.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
22.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно