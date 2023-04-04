Борщ Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщ Иван Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1954

Жена: скрыто настройками приватности

Алматы
Рождение ребёнка
01.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
22.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно