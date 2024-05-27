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Борщева (Zachupeiko) Nina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1927

Дата смерти

27.05.2024

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927

Отец: Зачупейко Василий Борисович

Мать: Зачупейко Анна (Нюра)

Развод
Неизвестно

Муж: Борщ Иван Федотович

Бракосочетание
09.05.1954

Муж: Борщ Иван Федотович

Алматы
Рождение ребёнка
01.12.1954

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Отец ребёнка: Борщ Иван Федотович

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
22.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борщ Иван Федотович

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Иммиграция
2006
Огайо, США
Дочки выиграли Green Card, забрали маму в Америку. Перед отъездом привезла свою швейную машинку в Джаркент к родственникам, Валентине Зачупейко. Она была швея по рассказам.
Смерть
27.05.2024
Кливленд, OH, Соединённые Штаты Америки
27 мая, в доме престарелых г. Кливленда, США, скончалась моя тетя, родная сестра папы Нина Васильевна Зачупейко. В возрасте 97 лет.Ее похоронили в прославленном кладбище г. Кливленд.Lake View Cemetery... Показать все

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