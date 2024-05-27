Борщева (Zachupeiko) Nina
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1927
Дата смерти27.05.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1927
Отец: Зачупейко Василий Борисович
Мать: Зачупейко Анна (Нюра)
Развод
Неизвестно
Муж: Борщ Иван Федотович
Бракосочетание
09.05.1954
Муж: Борщ Иван Федотович
Алматы
Рождение ребёнка
01.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борщ Иван Федотович
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
22.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борщ Иван Федотович
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Иммиграция
2006
Огайо, США
Дочки выиграли Green Card, забрали маму в Америку. Перед отъездом привезла свою швейную машинку в Джаркент к родственникам, Валентине Зачупейко. Она была швея по рассказам.
Смерть
27.05.2024
Кливленд, OH, Соединённые Штаты Америки
27 мая, в доме престарелых г. Кливленда, США, скончалась моя тетя, родная сестра папы Нина Васильевна Зачупейко. В возрасте 97 лет.Ее похоронили в прославленном кладбище г. Кливленд.Lake View Cemetery... Показать все