Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ефим Дорофеевич

Отец ребёнка: Налимов Дорофей

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Налимов Дорофей

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налимов Дорофей

Смерть
Неизвестно
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