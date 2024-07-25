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Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Василий Михайлович

Мать: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Симаков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Матрена Онисимовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Матрена Онисимовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Матрена Онисимовна

Смерть
Неизвестно

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