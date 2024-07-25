Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Василий Михайлович
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Матрена Онисимовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Матрена Онисимовна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Матрена Онисимовна
Смерть
Неизвестно