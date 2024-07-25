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Симаков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петр Васильевич

Мать: Матрена Онисимовна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Макар Михайлович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Арина Михайловна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Симаков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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