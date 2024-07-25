Симаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Петр Васильевич
Мать: Матрена Онисимовна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Макар Михайлович
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Арина Михайловна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Симаков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Смерть
Неизвестно