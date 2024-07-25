Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1778
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Данила Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Антип Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Лев Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
1778