Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Михайлович

Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Данила Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Антип Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Лев Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Смерть
1778

Мы используем куки для улучшения работы сайта.