Гоборова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоборова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гоборов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Гоборов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гоборов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоборов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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