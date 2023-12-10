Гоборова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гоборов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Гоборов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гоборов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Гоборов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно