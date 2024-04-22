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Гоборов Григорий Иванович

Место рождения

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Гоборов Иван Иванович

Мать: Гоборова Агриппина Яковлева

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гоборов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Гоборова Полина

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Гоборов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Гоборова Полина

Забородье, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Гоборов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Гоборова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губа Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Гоборова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоборова Полина

Смерть
Неизвестно
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