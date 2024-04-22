Гоборов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Гоборов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гоборов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Гоборова Полина
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Гоборов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Гоборова Полина
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Гоборов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Гоборова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губа Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Гоборова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоборова Полина
Смерть
Неизвестно