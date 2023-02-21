Степанида Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Козминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Савва Ильич

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
05.07.1781

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1781

Сын: Макар Ильич

Отец ребёнка: Илья Прокопьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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