Степанида Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Савва Ильич
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
05.07.1781
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Макар Ильич
Отец ребёнка: Илья Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно