Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения05.07.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1781
Отец: Илья Прокопьевич
Мать: Степанида Козминична
Крещение
05.07.1781
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Прокофей Козмин (Посохово вотчины Орлова)
Смерть
Неизвестно