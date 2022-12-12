Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ильич

Иван Ильич

avatar

Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

05.07.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1781

Отец: Илья Прокопьевич

Мать: Степанида Козминична

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
05.07.1781
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Прокофей Козмин (Посохово вотчины Орлова)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close