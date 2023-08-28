Комова Александра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Александра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1882

Сын: Комов Петр Федотов

Отец ребёнка: Комов Федот Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Комов Алексей Федотов

Отец ребёнка: Комов Федот Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрона Федотова

Отец ребёнка: Комов Федот Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Агафия Федотова

Отец ребёнка: Комов Федот Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Акилина Федотова

Отец ребёнка: Комов Федот Ксенофонтов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Федот Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно
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