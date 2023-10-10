Комов Федот Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Федот Ксенофонтов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комов Ксенофонт

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.08.1882

Сын: Комов Петр Федотов

Мать ребёнка: Комова Александра Федорова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Комов Алексей Федотов

Мать ребёнка: Комова Александра Федорова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрона Федотова

Мать ребёнка: Комова Александра Федорова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1891

Дочь: Агафия Федотова

Мать ребёнка: Комова Александра Федорова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Акилина Федотова

Мать ребёнка: Комова Александра Федорова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Александра Федорова

Смерть
Неизвестно
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