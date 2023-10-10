Комов Федот Ксенофонтов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1882
Сын: Комов Петр Федотов
Мать ребёнка: Комова Александра Федорова
Рождение ребёнка
15.05.1884
Мать ребёнка: Комова Александра Федорова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матрона Федотова
Мать ребёнка: Комова Александра Федорова
Рождение ребёнка
03.02.1891
Дочь: Агафия Федотова
Мать ребёнка: Комова Александра Федорова
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Акилина Федотова
Мать ребёнка: Комова Александра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно