Тимофеев-Томас Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1891
Дата смерти18.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1891
Отец: Тимофеев Иван Андреевич
Мать: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
03.11.1910
Мать ребёнка: Тимофеева Мария Ефимовна
Образование
До 1910
Выпускник Благовещенского Речного училища (1899-1945гг)В списках командиров от 1910 г. Значится под № 11 Тимофеев Иван.
Работа или профессия
Между 1914 и 1950
В России и Китае был капитаном параходов и плавал по Амуру в Сунгари. В Америке работал на дороге Саутерн и Пасифик. Последние годы работал как техник-дантист. Скончался в возрасте 58 лет после тяжело... Показать все
Иммиграция
Около 1914
В Америку приехал ок. 1914г. Из Харбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Мария Ефимовна
Алиса Томас Вторая жена США
Смерть
18.01.1950
Сан-Франциско,Штат Калифорния США