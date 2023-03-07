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Тимофеев-Томас Иван Иванович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

26.11.1891

Дата смерти

18.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1891

Отец: Тимофеев Иван Андреевич

Мать: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Тимофеев Герман Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Мария Ефимовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Образование
До 1910
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Выпускник Благовещенского Речного училища (1899-1945гг)В списках командиров от 1910 г. Значится под № 11 Тимофеев Иван.
Работа или профессия
Между 1914 и 1950
В России и Китае был капитаном параходов и плавал по Амуру в Сунгари. В Америке работал на дороге Саутерн и Пасифик. Последние годы работал как техник-дантист. Скончался в возрасте 58 лет после тяжело... Показать все
Иммиграция
Около 1914
В Америку приехал ок. 1914г. Из Харбина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Мария Ефимовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Алиса Томас Вторая жена США
Смерть
18.01.1950
Сан-Франциско,Штат Калифорния США
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