Тикка (Тойкка) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Тойкка) Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.04.1929

Муж: Тикка Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1930

Сын: Тикка Петр Иванович

Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1932

Дочь: (Тикка) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1934

Сын: Тикка Александр Иванович

Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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