Тикка (Тойкка) Ева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1929
Муж: Тикка Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1930
Сын: Тикка Петр Иванович
Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1932
Дочь: (Тикка) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1934
Отец ребёнка: Тикка Иван Петрович
Смерть
Неизвестно