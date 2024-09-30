Тикка Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения17.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1901
Отец: Тикка Петр Иванович
Бракосочетание
01.04.1929
Рождение ребёнка
18.12.1930
Сын: Тикка Петр Иванович
Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1932
Дочь: (Тикка) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1934
Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна
Смерть
Неизвестно