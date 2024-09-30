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Тикка Иван Петрович

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1901

Отец: Тикка Петр Иванович

Мать: Тикка (Лобиа) Ева Абрамовна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
01.04.1929

Жена: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна

Рождение ребёнка
18.12.1930

Сын: Тикка Петр Иванович

Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.10.1932

Дочь: (Тикка) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1934

Сын: Тикка Александр Иванович

Мать ребёнка: Тикка (Тойкка) Ева Андреевна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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