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Блинов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1858 ст.

Отец: Блинов Максим Иванович

Мать: Блинова Катерина Афанасьева

Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Жена: Блинова Феодосия Назарова

Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова

Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова

Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова

Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.

Сын: Блинов Козма Иванович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова

Рождение ребёнка
03.05.1895 ст.

Сын: Блинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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