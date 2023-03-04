Блинов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1858 ст.
Бракосочетание
13.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова
Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова
Рождение ребёнка
03.05.1895 ст.
Мать ребёнка: Блинова Феодосия Назарова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно