Блинова Катерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1858 ст.
Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1861 ст.
Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Блинова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1868 ст.
Дочь: Кириловская Зиновия Максимовна
Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1880