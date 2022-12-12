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Блинова Катерина Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1858 ст.

Сын: Блинов Иван Максимович

Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1861 ст.

Сын: Блинов Семён Максимович

Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Блинова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1868 ст.

Дочь: Кириловская Зиновия Максимовна

Отец ребёнка: Блинов Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1880
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