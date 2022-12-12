Блинова (Бурова) Феодосия Назарова
Место рожденияд. Хитринская
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хитринская
Бракосочетание
13.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.
Дочь: Блинова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.05.1895 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно