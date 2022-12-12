Блинова (Бурова) Феодосия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Бурова) Феодосия Назарова

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Место рождения

д. Хитринская

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хитринская
Бракосочетание
13.01.1880 ст.

Муж: Блинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
03.03.1882 ст.

Дочь: Блинова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
28.10.1889 ст.

Сын: Блинов Козма Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович

Рождение ребёнка
03.05.1895 ст.

Сын: Блинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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