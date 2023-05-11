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Кацюк Федор Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кацюк Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кацюк Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кацюк Герасим Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Горох Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кацюк Иван Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.02.1882

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.04.1885

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
03.04.1887

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно