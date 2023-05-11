Кацюк Федор Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кацюк Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кацюк Ефим Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Горох Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кацюк Иван Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
14.02.1882
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.04.1885
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
03.04.1887
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Прокопьевна
Смерть
Неизвестно