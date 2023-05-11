Кацюк Герасим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКацюк Герасим Федорович

Кацюк Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кацюк Федор Маркович

Мать: Ульяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Кацюк Семен Герасимович

Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Прасковья Герасимовна

Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кацюк Пелагея Киприановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close