Кацюк Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кацюк Федор Маркович
Мать: Ульяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.02.1899
Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Прасковья Герасимовна
Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Кацюк Пелагея Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно