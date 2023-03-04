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Лобастов Захар Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Лобастов Егор Михайлович

Мать: Лобанова Матрена Борисовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лобастов Иван Захарович

Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Вера Захаровна

Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Параскева Ильина

Смерть
После 1850
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