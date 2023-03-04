Лобастов Захар Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Вера Захаровна
Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Лобанова Параскева Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850