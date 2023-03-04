Лобанова Матрена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лобастов Захар Георгиевич
Отец ребёнка: Лобастов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Лобастов Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850