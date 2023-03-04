Лобанова Матрена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Матрена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лобастов Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Лобастов Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Лобастов Егор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Егор Михайлович

Смерть
После 1850
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