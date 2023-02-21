Лобанова Параскева Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Параскева Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лобастов Иван Захарович

Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Вера Захаровна

Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Захар Георгиевич

Смерть
После 1850
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