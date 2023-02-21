Лобанова Параскева Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Вера Захаровна
Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Лобастов Захар Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850