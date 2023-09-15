Комов Мирон Федоров
Место рождения
Дата рождения14.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876
Отец: Комов Федор Наумов
Мать: Комова Матрена Артемова
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Комова Анна Казьмина
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1904
Сын: Комов Иван Миронов
Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина
Рождение ребёнка
22.11.1908
Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина
Рождение ребёнка
29.05.1911
Сын: Комов Иван Миронов
Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина
Смерть
Неизвестно