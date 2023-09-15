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Комов Мирон Федоров

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1876

Отец: Комов Федор Наумов

Мать: Комова Матрена Артемова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Комова Анна Казьмина

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1904

Сын: Комов Иван Миронов

Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1908

Сын: Комов Митрофан Миронов

Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Комов Иван Миронов

Мать ребёнка: Комова Анна Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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