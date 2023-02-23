Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1844
Сын: Зубарев ? Матвей Антонович
Отец ребёнка: Антон Захарович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Зубарев ? Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Захарович
Рождение ребёнка
05.01.1854
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Антон Захарович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Зубарев ? Степан Антонович
Отец ребёнка: Антон Захарович
Рождение ребёнка
02.03.1859
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Захарович
Смерть
Неизвестно