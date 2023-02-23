Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1844

Сын: Зубарев ? Матвей Антонович

Отец ребёнка: Антон Захарович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зубарев ? Василий Антонович

Отец ребёнка: Антон Захарович

Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Антон Захарович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зубарев ? Степан Антонович

Отец ребёнка: Антон Захарович

Рождение ребёнка
02.03.1859

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Захарович

Смерть
Неизвестно
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