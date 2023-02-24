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Антон Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Зубарев ? Захар Яковлев

Мать: Анастасия Наталья

Рождение ребёнка
05.08.1844

Сын: Зубарев ? Матвей Антонович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зубарев ? Василий Антонович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Зубарев ? Степан Антонович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1859

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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