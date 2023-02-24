Антон Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Зубарев ? Захар Яковлев
Мать: Анастасия Наталья
Рождение ребёнка
05.08.1844
Сын: Зубарев ? Матвей Антонович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Зубарев ? Василий Антонович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1854
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Зубарев ? Степан Антонович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1859
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Смерть
Неизвестно