Мифтахова (Саттарова) Нурфания Насыйровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова (Саттарова) Нурфания Насыйровна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1938

Дата смерти

13.12.2009

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Саттаров Насыйр Габделсаттарович

Мать: Саттарова Мамдуха Галиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахов Майлави

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтахов Майлави

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.2009
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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