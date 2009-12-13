Мифтахова (Саттарова) Нурфания Насыйровна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти13.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мифтахов Майлави
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мифтахов Майлави
Смерть
13.12.2009