Мифтахов Майлави — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахов Майлави

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахова Нурфания Насыйровна

Рождение ребёнка
11.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мифтахова Нурфания Насыйровна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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