Саттаров Насыйр Габделсаттарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саттаров Насыйр Габделсаттарович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900

Дата смерти

24.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Габделсаттар Мозафаррович

Мать: Махижамал Нигматулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова (Насырова) Земфира Насыйровна

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саттаров Фаиль Насыйрович

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова (Насырова) Муршида Насыйровна

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саттарова Мамдуха Галиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Насырова (Насырова) Рауза Насыйровна

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1928

Сын: Саттаров Наиль Насыйрович

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1936

Дочь: Харисова (Саттарова) Фарзана Насыйровна

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мифтахова (Саттарова) Нурфания Насыйровна

Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.08.1943
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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