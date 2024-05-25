Саттаров Насыйр Габделсаттарович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти24.08.1943
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Габделсаттар Мозафаррович
Мать: Махижамал Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова (Насырова) Земфира Насыйровна
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саттаров Фаиль Насыйрович
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова (Насырова) Муршида Насыйровна
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Насырова (Насырова) Рауза Насыйровна
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Рождение ребёнка
08.01.1928
Сын: Саттаров Наиль Насыйрович
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Рождение ребёнка
16.03.1936
Дочь: Харисова (Саттарова) Фарзана Насыйровна
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мифтахова (Саттарова) Нурфания Насыйровна
Мать ребёнка: Саттарова Мамдуха Галиевна
Смерть
24.08.1943