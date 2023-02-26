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Гордеенко Павел Власов

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Место рождения

д.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гордеенко ?

Мать: ?

д.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Гордеенко Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1906
Рождение ребёнка
04.08.1913

Сын: Гордеенко Владимир Павлов

Мать ребёнка: Гордеенко Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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