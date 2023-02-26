Гордеенко Павел Власов
Место рожденияд.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1879
Отец: Гордеенко ?
Мать: ?
д.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Гордеенко Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1906
Рождение ребёнка
04.08.1913
Сын: Гордеенко Владимир Павлов
Мать ребёнка: Гордеенко Мария Иванова
Смерть
Неизвестно