Гордеенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеенко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Гордеенко Павел Власов

Мать ребёнка: ?

д.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.
Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Гордеенко Андрей Власов

Мать ребёнка: ?

Веляшсковской вол. Витебской губ.
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Гордеенко Сергей Власович

Мать ребёнка: ?

д.Клёпики Веляшковской вол. Витебской губ.
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