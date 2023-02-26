Гордеенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
д.Клепевы Веляшсковской вол. Витебской губ.
Рождение ребёнка
До 1888
Мать ребёнка: ?
Веляшсковской вол. Витебской губ.
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Гордеенко Сергей Власович
Мать ребёнка: ?
д.Клёпики Веляшковской вол. Витебской губ.