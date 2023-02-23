Исаева Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Исаев (однодворец) Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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