Исаева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Исаев (однодворец) Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Смерть
Неизвестно