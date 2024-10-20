Шумилова Анна Евграфовна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилова Анна Евграфовна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Маслов Евграф Иванович

Мать: Прасковья Леонтиевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1877 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 41 Анна Евграф Иванов нет Параскева Леонтьева
Бракосочетание
1895

Муж: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Петр Феофанов 19 Феофан Александров 1876 Гремячка Анна Евграфова 17 Евграф Иванов 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шумилова) Устина Петровна

Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иустиния Петр Феофанов нет Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Шумилова) Феодора Петровна

Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Феодора Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Шумилова) Васса Петровна

Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Васса Петр Афиногенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шумилов Иван Петрович

Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Иоанн Петр Афиногенов Шумилов и Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Шумилова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Ольга Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Смерть
Неизвестно

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