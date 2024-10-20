Шумилова Анна Евграфовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1877
Отец: Маслов Евграф Иванович
Мать: Прасковья Леонтиевна
1877 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 41 Анна Евграф Иванов нет Параскева Леонтьева
Бракосочетание
1895
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Петр Феофанов 19 Феофан Александров 1876 Гремячка Анна Евграфова 17 Евграф Иванов 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шумилова) Устина Петровна
Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иустиния Петр Феофанов нет Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Шумилова) Феодора Петровна
Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Феодора Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Шумилова) Васса Петровна
Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Васса Петр Афиногенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Иоанн Петр Афиногенов Шумилов и Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Шумилова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Шумилов Петр Феофанович
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Ольга Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Смерть
Неизвестно