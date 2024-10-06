Шумилов Петр Феофанович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Петр Феофан Ефремов нет Мария Арсеньева
Бракосочетание
1895
Жена: Шумилова Анна Евграфовна
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Петр Феофанов 19 Феофан Александров 1876 Гремячка Анна Евграфова 17 Евграф Иванов 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шумилова) Устина Петровна
Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иустиния Петр Феофанов нет Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Шумилова) Феодора Петровна
Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Феодора Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Шумилова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Ольга Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Смерть
Неизвестно