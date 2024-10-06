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Шумилов Петр Феофанович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лазарев Афиноген (Феофан) Александрович

Мать: Мария Арсеньевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1876 О родившихся Гремячка 4 176 35 Петр Феофан Ефремов нет Мария Арсеньева
Бракосочетание
1895

Жена: Шумилова Анна Евграфовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О бракосочетавшихся Кульга+Гремячка 4 176 711 Петр Феофанов 19 Феофан Александров 1876 Гремячка Анна Евграфова 17 Евграф Иванов 1878 Гремячка
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шумилова) Устина Петровна

Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1897 О родившихся Гремячка 4 176 813 Иустиния Петр Феофанов нет Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Шумилова) Феодора Петровна

Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1904 О родившихся Гремячка 4 176 1158 Феодора Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Шумилова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Шумилова Анна Евграфовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Ольга Петр Финогенов Шумилов Анна Евграфова
Смерть
Неизвестно

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