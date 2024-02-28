Екимов Алексей Денисович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1858
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Екимов Денис Кондратьев
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузма Алексеевич
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
1858
Новое Якушкино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область