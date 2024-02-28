Екимов Алексей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимов Алексей Денисович

Екимов Алексей Денисович

Место рождения

Успенка, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Екимов Денис Кондратьев

Мать: Ирина

Успенка, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузма Алексеевич

Мать ребёнка: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
1858
Новое Якушкино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close