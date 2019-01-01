село Новое Якушкино, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новое Якушкино

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о запасном рядовом из крестьян с. Ново-Якушкина, Ново-Якушкинской волости, Бугурусланского уезда, Самарской губернии Василии Степановиче Деминине, обвинявшемся в оск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
808Новая Якушкина, д. каз.при рч. Шунгуте.752589355364

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ново-Якушкинская волость
500. Ново-Якушкино, село бывшее государственное, при речке Шунгуте, дворов 114, жителей 849, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ново-Якушкинская волость
село Ново-Якушкино1032121148745236622824648[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Ново-Якушкинская волость
С. Ново-Якушкино. Б. госуд. Рус. и чуваши. Прав. и идолоп.2505Р. Шунгут12075214594626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
56777Новое Якушкиносело53°57'с.ш.51°31'в.д.N-39-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Новое Якушкино
36616432101с Новое Якушкиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.