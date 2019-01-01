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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о запасном рядовом из крестьян с. Ново-Якушкина, Ново-Якушкинской волости, Бугурусланского уезда, Самарской губернии Василии Степановиче Деминине, обвинявшемся в оск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
808Новая Якушкина, д. каз.при рч. Шунгуте.752589355364
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
500. Ново-Якушкино, село бывшее государственное, при речке Шунгуте, дворов 114, жителей 849, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ново-Якушкино1032121148745236622824648[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ново-Якушкино. Б. госуд. Рус. и чуваши. Прав. и идолоп.2505Р. Шунгут12075—214594626
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56777Новое Якушкиносело53°57'с.ш.51°31'в.д.N-39-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36616432101с Новое Якушкиносело