Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Екимов Алексей Денисович

Мать: Марья

Смерть
Неизвестно
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