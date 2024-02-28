Гайдымович Гайдамович Антон Францевич (Вилькомир)
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
город Вилькомир бывш (наст - Укмерге), Литва
Рождение ребёнка
15.04.1911
Дочь: Нина (Удоч. Гайдамовичем) (Удоч. Гайдамовичем)
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
20.07.1914
Жена: Марфа Ивановна
храм Казанской БМ (Никитский сорок)
Смерть
Неизвестно