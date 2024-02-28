Гайдымович Гайдамович Антон Францевич (Вилькомир) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдымович Гайдамович Антон Францевич (Вилькомир)

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Место рождения

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гайдымович Гайдамович Брат Франц Неподтв (Вилькомир)

Мать: ?

Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
город Вилькомир бывш (наст - Укмерге), Литва
Рождение ребёнка
15.04.1911

Дочь: Нина (Удоч. Гайдамовичем) (Удоч. Гайдамовичем)

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.07.1914

Жена: Марфа Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
храм Казанской БМ (Никитский сорок)
Смерть
Неизвестно
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