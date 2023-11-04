Феоктистова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Феоктистов Абрам Никифорович
Отец ребёнка: Феоктистов Никифор
Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Феоктистов Федор Никифорович
Отец ребёнка: Феоктистов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Феоктистов Никифор
Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Смерть
Неизвестно