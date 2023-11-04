Феоктистова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Феоктистов Абрам Никифорович

Отец ребёнка: Феоктистов Никифор

Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Феоктистов Федор Никифорович

Отец ребёнка: Феоктистов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Феоктистов Никифор

Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Смерть
Неизвестно
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