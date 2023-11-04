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Феоктистов Федор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: Феоктистов Никифор

Мать: Феоктистова ?

Бракосочетание
12.11.1897 ст.

Жена: Феоктистова Пелагея Никитична

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.10.1898

Дочь: Феоктистова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
25.12.1899

Дочь: Феоктистова Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Феоктистов Александр Федорович

Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
05.05.1909

Сын: Феоктистов Иван Федорович

Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: Феоктистова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична

Смерть
Неизвестно
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