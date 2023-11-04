Феоктистов Федор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1879 ст.
Отец: Феоктистов Никифор
Мать: Феоктистова ?
Бракосочетание
12.11.1897 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.10.1898
Дочь: Феоктистова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
25.12.1899
Дочь: Феоктистова Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Феоктистов Александр Федорович
Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
05.05.1909
Сын: Феоктистов Иван Федорович
Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
10.03.1915
Дочь: Феоктистова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Феоктистова Пелагея Никитична
Смерть
Неизвестно