Никитина (Феоктистова) Степанида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Феоктистова) Степанида Никифоровна

Место рождения

Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феоктистов Никифор

Мать: Феоктистова ?

Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Никитина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.

Сын: Никитин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1901

Сын: Никитин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.

Сын: Никитин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.

Сын: Никитин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.

Дочь: Никитина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.11.1914

Сын: Никитин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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