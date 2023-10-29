Никитина (Феоктистова) Степанида Никифоровна
Место рожденияПензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Феоктистов Никифор
Мать: Феоктистова ?
Пензенская губерния Инсарский уезд Ключаревская волость
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Никитина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.
Сын: Никитин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
06.09.1901
Сын: Никитин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
17.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
12.10.1910 ст.
Сын: Никитин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Восприемник при крещении - Монахов Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.
Дочь: Никитина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
10.11.1914
Отец ребёнка: Никитин Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно