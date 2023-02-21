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Текишев Талгат Сулейменбекович
Текишев Талгат Сулейменбекович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1954
Пол
Мужской
Отец
Текишев Сулейменбек
Мать
Текишев (Текишева (вагазова)) Гаухар Закировна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954
Отец:
Текишев Сулейменбек
Мать:
Текишев Гаухар Закировна
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